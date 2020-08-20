«Сбермаркет» запустил экспресс-доставку продуктов в Москве

Cервис доставки продуктов и товаров «Сбермаркет» запустил экспресс-доставку. Время доставки одного заказа составит от 20 минут. Первым партнером сервиса в новом сегменте стала сеть магазинов «Вкусвилл». Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Сбермаркета».

Курьеры «Сбермаркета» уже начали доставлять продукты из 124 московских магазинов «Вкусвилла».

Оформить заказ можно на сайте или в приложении сервиса. Собирают заказы сотрудники «Вкусвилла», доставляют — курьеры, сотрудничающие со «Сбермаркетом».

«Мы видим запрос со стороны нашей аудитории на новые услуги — они хотят иметь возможность в одном сервисе покупать продукты онлайн с доставкой на дом не только на длительный срок (1-2 недели), но и делать быстрые покупки с экспресс-доставкой», — рассказал Артур Саркисов, операционный директор «Сбермаркета».

Компания может распространить экспресс-доставку на другие сегменты (товары для дома, детей, зоотовары).

Напомним, «Сбермаркет» был создан на базе онлайн-сервиса доставки Instamart, который присоединился к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года (венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II стал совладельцем Instamart). По собственным даным, сервис обеспечивает доставку из более 40 торговых сетей, включая METRO, «Ленту» и «Ашан».