Выручка сети кофеен «Даблби» в 2024 году увеличится на треть и превысит 1 млрд рублей

Сеть кофеен «Даблби» ожидает выручку по итогам 2024 года более 1 млрд рублей. Такой прогноз был озвучен на встрече инвесторов с совладельцем ГК «Даблби» Сергеем Дашковым и финансовым директором Дауреном Токтамысовым.

«Выручка всей сети будет в этом году совершенно точно больше 1 млрд рублей», — сообщили представители «Даблби».

Операционная прибыль сети кофеен ожидается на уровне 11%.

«Мы для себя классифицировали кофейни по операционным показателям так: отличная точка имеет операционную прибыль 20%, хорошая точка — от 10% до 20%, посредственная — от 0 до 10%. Мы сделали консервативную модель и заложили 11%», — рассказали в компании.

Группа «Даблби» уже открыла 60 кофеен, их общая выручка в 2023 году составила 750 млн рублей.

Компания планирует начать выплачивать дивиденты во II полугодии 2025 года, распределяя среди акционеров до 95% чистой прибыли.

«Даблби» будет развиваться по системе пассивной франшизы. Сумма паушального взноса на точку в рамках проекта по модели «Классик» составит 525 тыс. рублей, а «Экспресс» — 300 тыс. рублей на пять лет.

Сеть кофеен «Даблби» с 5 ноября принимает заявки в рамках инвестиционного раунда на платформе Zorko, сообщил RB.RU источник, знакомый с инвестиционной презентацией компании. Инвесторам предложили акции АО «Кофейни Даблби». Компания планирует привлечь 312,5 млн рублей, разместив 83,3 тыс. акций по цене 3750 рублей. После окончания размещения и зачисления, акции будут доступны к торгам через брокера.

Средства будут направлены на открытие новых кофеен. Большинство новых точек будут открыты в Москве. В конце 2024 года — I полугодии 2025 года компания собирается открыть 15-20 классических кофеен и 35-45 «Экспресс», сообщил источник.

АО «Кофейни Даблби» было зарегистрировано в марте 2024 года для привлечения инвестиции. В сентябре в капитал АО инвестировал фонд Malina VC, речь шла о 20 млн рублей. Совладельцем группы «Даблби» также является Сергей Дашков.

Венчурный фонд Malina VC купил акции сети кофеен «Даблби» на 20 млн рублей, рассказал RB.RU сооснователь фонда Антон Пронин в сентябре. В рамках пассивной франшизы «Даблби» планировал получить до 350 млн рублей на развитие сети до 120 точек. На данный момент сеть насчитывает 65 кофеен в Москве, Иркутске и Махачкале.

Финансовая модель пассивной франшизы «Даблби» рассчитана до 2029 года, после этого Malina VC намерена поддержать головную компанию АО «Даблби Капитал» при планах выхода на IPO, говорил Пронин в сентябре.

Фото на обложке: Сайт "Даблби"