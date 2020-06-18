Сергей Шнуров стал партнером Тины Канделаки в проекте по производству ТВ-контента для ivi

Музыкант Сергей Шнуров стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production. Компания создана ivi совместно с Тиной Канделаки для ivi Originals. Об этом говорится в сообщении онлайн-кинотеатра ivi.

У ivi — 20% в проекте, у Тины Канделаки — 35%, у Сергея Шнурова — 20%, у генерального продюсера ivi Давида Кочарова — 20%.

В мае 2019 года онлайн-кинотеатр ivi запустил подразделение ivi Originals, которое фокусируется на создании и продвижении контента. В рамках стратегии было создано стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и Давидом Кочаровым.

Объем планируемых заказов ivi на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы, Carbon Production выпустит для ivi от 10 до 20 проектов.

Онлайн-кинотеатр ivi был запущен в 2010 году, сейчас его аудитория составляет 50 млн уникальных посетителей в месяц.

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