Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Сергей Шнуров стал партнером Тины Канделаки в проекте по производству ТВ-контента для ivi

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Музыкант Сергей Шнуров стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production. Компания создана ivi совместно с Тиной Канделаки для ivi Originals. Об этом говорится в сообщении онлайн-кинотеатра ivi.

Сергей Шнуров стал партнером Тины Канделаки в проекте по производству ТВ-контента для ivi

У ivi — 20% в проекте, у Тины Канделаки — 35%, у Сергея Шнурова — 20%, у генерального продюсера ivi Давида Кочарова — 20%.

В мае 2019 года онлайн-кинотеатр ivi запустил подразделение ivi Originals, которое фокусируется на создании и продвижении контента. В рамках стратегии было создано стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и Давидом Кочаровым. 

Объем планируемых заказов ivi на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы, Carbon Production выпустит для ivi от 10 до 20 проектов.

Онлайн-кинотеатр ivi был запущен в 2010 году, сейчас его аудитория составляет 50 млн уникальных посетителей в месяц.

Фото: Unsplash

 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2020

PR-акселератор

19 июня 2020

Blzzmatcher Online Show

21 июня 2020

Prohack

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма