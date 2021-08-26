Skillbox вслед за Skyeng введет бесплатное обучение в обмен на процент от будущей зарплаты

Образовательная платформа Skillbox позволит студентам учиться бесплатно в обмен на процент от зарплаты, которую они будут получать после дальнейшего трудоустройства. Аналогичную систему оплаты образования ранее ввели в Skyeng.

О введении в Skillbox образование по модели ISA (Income Share Agreement) рассказали в компании.

Платформа позволит поступить на курс и учиться бесплатно. В дальнейшем, когда студент трудоустроиться, он будет обязан платить в Skillbox 15% от своей заработной платы до тех пор, пока не рассчитается за обучение. Если студенты досрочно закончили обучение, то компания не будет штрафовать их, уточнили в Skillbox.

«Сначала вместе с банками мы нашли финансовую схему, чтобы давать образование в рассрочку, на второй стадии мы ввели отсрочку платежа, когда позволили слушателю начать платить через полгода. Сейчас мы запускаем программы с бюджетом и ISA, когда оплата происходит после трудоустройства», – отметил основатель и CEO Skillbox Дмитрий Крутов в ролике «День открытых дверей Skillbox».

Также Skillbox введет на своей платформе бюджетные места. Всего их будет 95 по 19 специальностям, в частности, геймдизайнера, тестировщика, python-разработчика, таргетолога.

Ранее образование по модели ISA запустили в Skyeng, рассказывали RB.ru. Работает она так: если студент трудоустраивается, он будет обязан отчислять в пользу платформы 17% своей заработной платы в течение двух лет, но только в том случае, если доход превышает 50 тысяч рублей в месяц.

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