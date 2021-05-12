Российская EdTech-компания бесплатно обучит IT-специальностям и устроит на работу

Skyeng запустил в России новую образовательную программу, согласно которой платформа будет бесплатно обучать людей IT-специальностям и в дальнейшем помогать им в трудоустройстве, сообщили в Skyeng. В обмен студенты будут отчислять процент от будущей заработной платы.

Образовательная модель называется ISA – income share agreement и работает через онлайн-университет навыков и профессий Skypro. По условиям Skyeng, студент сперва должен выполнить тестовое задание и пройти собеседование. После этого начнется сама программа: 40-50 часов обучения в неделю (c 10:00 до 19:00) в течение 3-4 месяцев. По окончании обучения студенту помогут найти работу, обещают в Skyeng.

Подать заявку можно по ссылке.

Если студент трудоустраивается, он будет обязан отчислять в пользу платформы 17% своей заработной платы в течение двух лет, но только в том случае, если доход превышает 50 тысяч рублей в месяц. Если же студент не найдет работу, то платформа не потребует с него компенсации, говорят в Skyeng.

«Согласно последним исследованиям, доход более 70% россиян не превышает 25 тыс. рублей в месяц. При этом лишь 27% россиян работают по профессии. Мы хотим это изменить», – отметила руководитель проекта ISA в Skypro Светлана Шиманская.

На данный момент по ISA-модели обучают только профессии QA-инженер, но в дальнейшем платформа планирует расширить программу другими профессиями, добавили в Skyeng.

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