Skillbox запустил платформу в стиле Netflix с бесплатным доступом к обучению
Онлайн-университет Skillbox запустил платформу с бесплатным доступом к обучению, выполненную в стиле сервиса для просмотра сериалов Netflix. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.
Пользователи могут попробовать себя в четырех профессиях: веб-разработчик, интернет-маркетолог, веб-дизайнер и product-менеджер. Каждая программа включает несколько курсов, платформа позволяет познакомиться с первыми модулями каждого из них.
Первая страница лендинга Skillbox
Вторая страница лендинга Skillbox
«Каждый урок длится от 20 до 30 минут — примерно столько мы обычно тратим на просмотр одной серии сериала», — отмечают в Skillbox.
Так в компании подчеркивают, что если ежедневно посвящать это время обучению вместо развлекательного контента, то через год можно освоить новую профессию.
По истечении тестового периода каждый пользователь получит скидку в 50% на дальнейшее обучение. Регистрация на обучение уже доступна на сайте.
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