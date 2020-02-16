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«Ваша задача №1 – сделать эту компанию успешной»: СМИ узнали о внутренних правилах для сотрудников Tesla

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Business Insider обнаружил внутренний документ компании Tesla, в котором описаны правила для сотрудников компании.

«Ваша задача №1 – сделать эту компанию успешной»: СМИ узнали о внутренних правилах для сотрудников Tesla

Руководство называется The Anti-Handbook Handbook («Анти-памятка»). Оно открывается заявлением:

«Мы — Tesla. Мы меняем мир. Мы хотим переосмысливать все. Мы — отличаемся, и нам это нравится. Отличие позволяет нам делать невозможное; то, что не делает никто».
Согласно памятке, компания ожидает, что сотрудник будет самостоятельно делать все для увеличения своей продуктивности.
«Ваша задача №1 — сделать эту компанию успешной. Если вы видите возможность улучшить что-то — скажите, даже если это находится вне вашей зоны ответственности. Вы лично вносите вклад в успех Tesla, поэтому предлагайте и делитесь идеями. Ваши хорошие мысли ничего не значат, если вы будете держать их при себе».
Из документа следует, что улучшение компании важнее офисных правил, поэтому работники могут обращаться напрямую к коллегам и топ-менеджменту или СЕО Илону Маску, если того требует ситуация.
«Вы можете говорить с кем угодно, не дожидаясь разрешения. Более того, вы должны считать себя обязанным делать это до достижения нужного результата».
В документе Tesla больше внимания уделено ценностям компании, а не трудовым отношениям, пишет Business Insider. Например, для решения вопросов по зарплате, памятка отсылает к корпоративному сайту Tesla.

При этом об опозданиях в компании говорят напрямую:

«Если вы не позвонили и не показались на работе, то мы посчитаем вас придурком. У вас должна быть очень веская причина, по которой вы не пришли».

В 2019 году Илон Маск подтвердил, что в Tesla могут взять без высшего образования. Ранее он заявлял, что в своих сотрудниках он ищет «исключительные способности».

Фото: Jonathan Weiss / Shutterstock

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