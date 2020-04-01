Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Отмечается, что это должно помочь предприятиям снизить риски банкротства и продолжить хозяйственную деятельность в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Какие изменения утверждены:

Субъекты малых и средних предприятий (МСП) — гостиницы и резиденты Московского инновационного кластера получат доступ к субсидиям на возмещение части затрат при приобретении нового оборудования.

Участники Московского инновационного кластера, работающие в сферах промышленности, науки и ИТ, а также гостиничного бизнеса при приобретении импортного оборудования за счет собственных средств могут возместить до 25% расходов. Для оборудования российского производства ставка компенсации была повышена до 35%.

Поддержка франчайзи будет расширена за счет включения в программу предпринимателей, осуществляющих свою деятельность по договорам субконцессии.

Кроме того, в перечень субсидируемых затрат, помимо приобретения оборудования, включено покрытие расходов на коммунальные платежи и выплату вознаграждения правообладателю в форме фиксированных разовых платежей (паушальных взносов) и периодических платежей (роялти).

Впервые вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тысяч рублей до конца года) предприятий МСП на продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды.

Выплата компенсации будет возможна при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги.

Вводится субсидирование затрат кредитных организаций на предоставление льготных кредитов молодым компаниям МСП (не старше трех лет).

Кредиты на пополнение оборотных средств или инвестиционные цели должны предоставляться предпринимателям под ставку не более 8% в годовых (примерно в два раза ниже текущей рыночной ставки) в размере от 500 тысяч до 15 млн рублей.

Расширен перечень мер финансовой поддержки столичных экспортеров.

Теперь они могут возместить затраты при экспорте не только товаров, но и услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

Расширен перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на нее могут претендовать участники Московского инновационного кластера, зарегистрированные в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя не менее одного года до подачи заявки. Ранее минимальный срок составлял три года.

Субсидия компенсирует до 50% понесенных затрат (но не более 50 млн рублей) на изготовление конструкторской документации и опытных образцов, а также приобретение оборудования. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на территории Москвы.

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