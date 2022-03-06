Российский союз пекарей: экономия на упаковке позволит стабилизировать цены на хлеб

Российский союз пекарей поддержал идею, высказанную на заседании межведомственного оперштаба Минсельхоза и Минпромторга: выпускать часть продукции без избыточной упаковки.

Это позволит уменьшить производственные расходы и стабилизировать цены на хлеб, пишет «Коммерсантъ», цитируя экспертов отрасли.

Представители Союза пекарей также подчеркивают, что реализация этой инициативы не только поможет избежать роста цен на важнейший товар, но и снизит нагрузку на экологию.

По словам президента союза пекарей Алексея Ляпина, цены на упаковку постоянно растут, что становится для производителей серьезной проблемой, ведь «приходится приобретать очень много видов упаковки, клипсы, самоклеющиеся этикетки».

В среднем около 5% стоимости хлеба приходится как раз на упаковку. И если в 2021 году цены поднимались умеренно, то сейчас рынок упаковки наблюдает резкий скачок цен.

«Поставщики переходят на предоплату без фиксации цены. Цены выросли в 2021 году в 2,5 раза, в этом году — на 50%», — говорит Ляпин.

При этом предложений на рынке становится все меньше, ведь упаковка — импортный продукт.

В Российском союзе пекарей считают, что «на производстве и спецтранспорте имеются все условия, чтобы хлеб не нуждался в упаковке», а экономия на ней позволит стабилизировать цены на хлеб.

В Минсельхозе также сочли возможным рассмотреть варианты продажи без упаковки некоторых овощей.

Минпромторг поддержал инициативу Минсельхоза, но обратил внимание ведомства на то, что санитарные правила Роспотребнадзора содержат запрет на продажу товаров без упаковки.

Следовательно, министерствам еще предстоит обсудить с РПН внесение необходимых изменений в нормативно-правовую базу.

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