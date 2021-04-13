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Создатели Fortnite привлекли $1 млрд инвестиций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Частная компания Epic Games из США, занимающаяся разработкой видеоигр (Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament) в рамках очередного раунда финансирования привлекла $1 млрд. Таким образом, сообщает издание TechCrunch, оценка разработчика повысилась до $28,7 млрд.

Создатели Fortnite привлекли $1 млрд инвестиций

Значительную часть этой суммы – $200 млн, вложила Sony Group Corporation. Также среди инвесторов числятся, по данным издания, инвестиционная компания Baillie Gifford и пенсионная организация Ontario Teacher’s Pension Plan, управляющая выплатами для школьных учителей канадской провинции Онтарио.

«Инвестиции помогут ускорить нашу работу по созданию подключенных социальных сетей в Fortnite, Rocket League и Fall Guys, а также предоставят разработчикам и создателям игр возможность использовать Unreal Engine, Epic Online Services и Epic Games Store», – подчеркнул генеральный директор Epic Games Тим Суини. Он надеется, что их отношения, в том числе с Sony, укрепятся на фоне этого сотрудничества.

Ранее Epic Games провели несколько раундов финансирования и привлекли $3,4 млрд, в частности – $1,78 млрд в августе 2021 года.

В настоящее время Epic Games находится в конфликте с корпорацией Apple из-за несогласий в формате оплаты внутриигровых платежей.  Разработчики игры Fortnite предоставили пользователям выбор: оплачивать покупки внутри игры через Apple Pay с комиссией, либо напрямую создателям. После этого Apple удалила Fortnite из App Store, в ответ на что Epic Games подали на Apple в суд. Корпорация подала встречный иск с требованием возместить ущерб, но впоследствии снизила комиссию для разработчиков с 30% до 15%.

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Фото: Ascannio / Shutterstock.com

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