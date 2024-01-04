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SpaceX обвиняют в увольнении сотрудников, которые критиковали Илона Маска

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Американский производитель космической техники SpaceX столкнулся с обвинениями со стороны Национального управления по трудовым отношениям США. По словам организации, компания незаконно увольняет сотрудников, которые плохо высказывались о ее CEO Илоне Маске.

SpaceX обвиняют в увольнении сотрудников, которые критиковали Илона Маска

В прошлом году группа сотрудников SpaceX написала открытое письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что поведение Илон Маска  «часто ставит под угрозу имидж компании и отвлекает сотрудников». В то время бизнесмен активно обсуждался в СМИ в связи с покупкой социальной сети Twitter. Как оказалось, впоследствии SpaceX уволила сотрудников, которые участвовали в составлении письма.

В официальной жалобе Национального управления по трудовым отношениям говорится, что сначала руководство допросило работников на предмет их причастности к письму, а затем запретило обсуждать это с коллегами. По словам представителя организации Кайла Бладо, SpaceX нарушила федеральное законодательство и право работников на коллективное требование улучшения условий труда.

Как сообщает The New York Times, пять сотрудников были уволены на следующий день после составления письма, а еще четверо — в течение двух месяцев после этого. «SpaceX концентрирует силы на разработке многоразовых ракет, но к людям, которые их строят, компания относится как к расходному материалу», — отмечает одна из уволенных сотрудниц Пейдж Холланд-Тилен. 

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Фото на обложке: SpaceX / Unsplash

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