Суд отказал Sqwin SA в просьбе запретить продажу смартфонов Samsung в качестве обеспечительной меры

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал швейцарской Sqwin SA в просьбе запретить в России продажи 61 модели смартфонов Samsung с сервисом Samsung Pay в качестве обеспечительной меры. Об этом сообщается на сайте суда.

Sqwin SA обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер 27 января 2022 года. Компания просила запретить в России продажу ряда моделей смартфонов Samsung, поддерживающих сервисом Samsung Pay и запретить сам сервис. 28 января суд отказал Sqwin SA в ее требованиях до вступления в силу судебного акта в ее патентном споре с Samsung Electronics.

Рассмотрение апелляционных жалоб Samsung Electronics и ее российской «дочки» ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» на решение первой инстанции, запретившей им по иску Sqwin SA продавать в России смартфоны с Samsung Pay, назначено на 31 января. В результате рассмотрения апелляций и появится вступивший в силу судебный акт.

История патентного спора

Суд в июле 2021 года запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung продажу в России продукции, включающей в себя Samsung Рау по иску Sqwin SA, поскольку он нарушает ее права на изобретение «Система электронных платежей», охраняемое российским патентом. Конкретные модели смарфонов в судебном акте указаны не были.

В августе Sqwin SA подала ходатайство о запрете конкретных смартфонов. В результате в октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы запретил Samsung продажу 61 модели смартфонов с сервисом Samsung Pay, выпущенных с 2017 по 2021 год.

Samsung оспаривает это решение. Кроме того, корейский производитель техники в ноябре 2021 года попросил Роспатент аннулировать патент швейцарской Sqwin SA на систему электронных платежей из-за нарушений при его регистрации в России в 2019 году и отсутствия новизны.

В декабре 2021 года Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) предупредила, что из-за конфликта между Samsung и Sqwin AG может возникнуть дефицит электроники. Более того, прецедент может создать предпосылки к запрету в России технологий безналичного расчета не только у конкретного бренда, но и технологии в принципе, указали в ассоциации.

В январе 2022 году к патентному спору Sqwin SA и Samsung присоединились «Яндекс» и Национальная система платежных карт (НСПК). Компании подали заявления об аннулировании патента швейцарской Sqwin SA

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