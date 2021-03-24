Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Стал известен российский участник раунда F инвестирования в edtech-платформу Udemy

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Стало известно, что фонд Winter Capital, связанный с Владимиром Потаниным, оказался одним из инвесторов платформы онлайн обучения Udemy. Фонд вложился в стартап в раунде F, присоединившись к Learn Capital, рассказал RB.ru представитель Winter Capital.

Стал известен российский участник раунда F инвестирования в edtech-платформу Udemy

Подробности сделки не раскрываются.

По данным Crunchbase, раунд был закрыт в ноябре 2020 года. Лид-инвестором стала Tencent Holdings. Тогда в сумме Udemy привлекла $50 млн. 

Планировалось, что полученные средства будут направлены на расширение ассортимента образовательных продуктов для частных клиентов и бизнеса.

Udemy была основана в 2010 году в Сан-Франциско. По предоставленным данным, на платформе предлагаются более 130 тысяч коротких курсов — от программирования до музыки и личностного роста. Количество обучающихся на курсах сейчас достигает 35 млн человек. Оценка Udemy на данный момент составляет порядка $3,25 млрд.

Ранее в образовательную платформу вложился Mindrock Capital Павла Черкашина. Фонд инвестировал  $23,5 млн, купив акции компании на вторичном рынке.

По заявлению Winter Capital, образовательные технологии являются одним из ключевых инвестфокусов фонда. В прошлом году инвестор вошел в число акционеров SkyEng. В начале этого года Winter Capital инвестировал в международную школу математики и программирования «Алгоритмика».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2021

Invest Day от Astana Hub

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

Все ВОЗМОЖНОСТИ