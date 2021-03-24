Стал известен российский участник раунда F инвестирования в edtech-платформу Udemy

Стало известно, что фонд Winter Capital, связанный с Владимиром Потаниным, оказался одним из инвесторов платформы онлайн обучения Udemy . Фонд вложился в стартап в раунде F, присоединившись к Learn Capital, рассказал RB.ru представитель Winter Capital.

Подробности сделки не раскрываются.

По данным Crunchbase, раунд был закрыт в ноябре 2020 года. Лид-инвестором стала Tencent Holdings. Тогда в сумме Udemy привлекла $50 млн.

Планировалось, что полученные средства будут направлены на расширение ассортимента образовательных продуктов для частных клиентов и бизнеса.

Udemy была основана в 2010 году в Сан-Франциско. По предоставленным данным, на платформе предлагаются более 130 тысяч коротких курсов — от программирования до музыки и личностного роста. Количество обучающихся на курсах сейчас достигает 35 млн человек. Оценка Udemy на данный момент составляет порядка $3,25 млрд.

Ранее в образовательную платформу вложился Mindrock Capital Павла Черкашина. Фонд инвестировал $23,5 млн, купив акции компании на вторичном рынке.

По заявлению Winter Capital, образовательные технологии являются одним из ключевых инвестфокусов фонда. В прошлом году инвестор вошел в число акционеров SkyEng. В начале этого года Winter Capital инвестировал в международную школу математики и программирования «Алгоритмика».

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