На рынке бескассового обслуживания для ритейлеров появился первый «единорог»

Standard Cognition в раунде С привлекла $150 млн и стала первой компанией с оценкой в $1 ​​млрд в сегменте бесскассового обслуживания розничных магазинов, сообщается на официальном сайте компании.

Лид инвестором выступил Softbank Vision Fund 2. В раунде Standard Cognition (офисы в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Токио и Милане) получила $10 млн и от Fort Ross Ventures, теперь этот проект является третьим подтвержденным «единорогом» в портфеле фондов управляющей компании.

«Сделка немного нетипичная для нас. Но в преддверии активной работы фонда поздних стадий все активнее смотрим на late stage стартапы. Задача очень амбициозная – создание бескассовых магазинов для ритейлеров “под ключ” и оборудование более 50,000 точек своими решениями. Конкуренция с Amazon Go в США и открытие новых рынков в Европе», — прокомментировал в Facebook итоги раунда принципал Fort Ross Ventures Денис Ефремов.

Standard Cognition с помощью камер и программного обеспечения с технологиями компьютерного зрения и искусственного интеллекта занимается модернизацией магазинов розничной торговли. Причем, предлагаемое решение не использует распознавание лиц, уточняется на сайте компании. В магазинах устанавливаются, в основном, потолочные камеры, которые и определяют, какие товары с полок берет покупатель, не собирая и не анализируя его биометрические данные.

«Ритейлеры борются за тонкую как бритву маржу, борются с такими, как Amazon и Walmart, и терпят поражение от COVID-19. Розничные продавцы и их клиенты ждали, когда такая технология, как компьютерное зрение, поможет продвинуть отрасль вперед. Это самое прорывное, что случилось с розничной торговлей за последние десятилетия», — пояснил соучредитель и гендиректор Standard Cognition Джордан Фишер.

С Фишером солидарен и Денис Ефремов. «Перспективы у рынка бескассовых магазинов огромные. Помните, как лет 5 назад все кинулись создавать такие решения? Но рынок был точно не готов. Однако сейчас после COVID едва ли не лучший момент для масштабирования подобных решений», — добавил он.

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock