Картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордную сумму

Редкий картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions. Сумма сделки составила рекордные $660 тысяч. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в Twitter.
По заявлению Heritage Auctions, сумма продажи побила сразу 2 рекорда. Во-первых, это максимальная стоимость покупки данной игры. Предыдущий рекорд был поставлен в 2020 году, когда анонимный покупатель отдал за копию Super Mario Bros. $114 тысяч. Во-вторых, благодаря сделке игра стала самой дорогой в истории.
Отмечается, что картридж был запечатан в пластиковую упаковку и сохранился в идеальном состоянии. Видеоигру нашли в ящике стола в 2021 году. Когда-то давно она была приобретена в качестве рождественского подарка, пишет Associated Press.
Super Mario Bros. вышла одной из первых на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США, став одной из самых популярных. Проданная игра — первая в серии о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный герой видеоигры — Боузер.
Unopened Super Mario Bros. game from 1986 sells for $660,000 #HeritageAuctions #SuperMarioBros— Heritage Auctions (@HeritageAuction) April 2, 2021
via @AP https://t.co/CZfeZerwMe
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