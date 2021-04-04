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Картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордную сумму

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Редкий картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions. Сумма сделки составила рекордные $660 тысяч. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в Twitter.

Картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордную сумму

По заявлению Heritage Auctions, сумма продажи побила сразу 2 рекорда. Во-первых, это максимальная стоимость покупки данной игры. Предыдущий рекорд был поставлен в 2020 году, когда анонимный покупатель отдал за копию Super Mario Bros. $114 тысяч. Во-вторых, благодаря сделке игра стала самой дорогой в истории.

Отмечается, что картридж был запечатан в пластиковую упаковку и сохранился в идеальном состоянии. Видеоигру нашли в ящике стола в 2021 году. Когда-то давно она была приобретена в качестве рождественского подарка, пишет Associated Press.

Super Mario Bros. вышла одной из первых на консоли Nintendo Entertainment System (NES) в США, став одной из самых популярных. Проданная игра — первая в серии о Super Mario Bros. Кроме того, в ней впервые появляется главный отрицательный герой видеоигры — Боузер.

Фото: NOTE OMG / Shutterstock

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