Редкий картридж с видеоигрой Super Mario Bros. 1986 года был продан на аукционе Heritage Auctions. Сумма сделки составила рекордные $660 тысяч. Об этом аукционный дом сообщил на своей странице в Twitter.

Картридж с видеоигрой Super Mario был продан за рекордную сумму