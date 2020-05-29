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«Связной» начал доставлять интернет-заказы в постаматы

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Связной» начал доставлять интернет-заказы в постаматы PickPoint. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

«Связной» начал доставлять интернет-заказы в постаматы

На начальном этапе «Связной» запустил доставку в 870 постаматов Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми и Новосибирска. Они расположены в густонаселенных жилых районах городов. 

В ближайшее время ритейлер планирует масштабировать проект в более чем 400 городов страны.

В постаматах можно забрать товары из ассортимента интернет-магазина svyaznoy.ru весом не более 13 кг. Стоимость заказа должна превышать 1 тысячу рублей. Оплатить заказ можно при получении банковской картой или наличными.

Доставка самовывозом занимает большую часть от всех интернет-заказов «Связного», говорится в сообщении компании. Ритейлер ожидает, что запуск доставки в постаматы позволит расширить количество точек самовывоза.  

Фото: Unsplash

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