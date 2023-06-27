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Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства «Связного»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства ритейлера «Связной». Заявление о банкротстве подала компания, объем ее обязательств кратно превышает размер активов. «Связной» отработал 2022 год с чистым убытком в 48,5 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства «Связного»

Арбитражный суд Москвы ввел в отношении ритейлера «Связной» процедуру наблюдения, означающую начало банкротства. Заявление «Связного» о собственном банкротстве суд признал обоснованным. Об этом пишет «РИА Новости».  

Рассмотрение дела о банкротстве «Связного» по существу состоится на 5 декабря. Временным управляющим назначили члена союза арбитражных управляющих «Авангард» Антона Сычева.

В отношении «Связного» было подано несколько исков от кредиторов и контрагентов. Например, «Альфа-банк» потребовал взыскать с ритейлера более 8 млрд рублей, еще на более чем 14 млрд рублей исков подали контрагенты.

По данным из ЕГРЮЛ, основное юрлицо «Связного» по итогам 2022 года получило выручку в размере 56,8 млрд рублей при чистом убытке в 48,5 млрд рублей.

По собственным данным, сеть «Связного» насчитывает 2,6 тыс. магазинов в России.

Фото на обложке: g0d4ather / Shutterstock

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