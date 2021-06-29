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«ТилТех Капитал» инвестировал $300 тысяч в платформу оптовых закупок B2BTrade

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Фонд «ТилТех Капитал» инвестировал $300 тысяч в маркетплейс оптовой торговли продуктов и товаров повседневного спроса B2Btrade. Об этом RB сообщили в пресс-службе фонда.

«ТилТех Капитал» инвестировал $300 тысяч в платформу оптовых закупок B2BTrade

Платформа ориентирована на прямую работу производителей с магазинами и ресторанами. Среди подключенных к ней ритейлеров — сети «ВкусВилл», «Светофор», «Бахетле» и пр.

Комиссия за сделки на платформе составляет 0%. Проект зарабатывает на продвижении внутри площадки, а также планирует монетизироваться за счет логистических и финансовых сервисов.

Средства пойдут на развитие маркетплейса в Европе, в частности, на запуск в Германии и Италии. Команда планирует сосредоточиться на развитии логистических и финансовых сервисов внутри платформы. Так, компания будет консолидировать грузы при логистике как внутри страны, так и за границей с привлечением партнеров, а также предоставит услуги факторинга и безопасной сделки.

«До конца года мы намерены достигнуть показателей — более 10 тысяч поставщиков и 50 тысяч закупщиков. Наши амбиции — стать крупнейшим b2b-маркетплейсом в категории FMCG и grocery на территории СНГ и Евросоюза», — сказал сооснователь и главный исполнительный директор B2Btrade Артем Арифуллин.

Российский маркетплейс оптовых закупок B2Btrade появился на рынке в августе 2020 года. Он позволяет производителям искать новых клиентов, а ритейлерам и ресторанам — проще и быстрее находить и закупать товары. 

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Фото:  insta_photos/Shutterstock

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