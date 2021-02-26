Евгения Хрисанфова
С 1 по 3 июня в технопарке «Сколково» состоится конференция Tech Week 2021, посвященная внедрению технологий в бизнес. В программе — выступления спикеров, нетворкинг, выставка технологий, менторские, карьерные консультации и другие форматы.
Конференция об инновациях в бизнесе Tech Week 2021 пройдет в «Сколково»Евгения Хрисанфова
Конференция поделена на 17 тематических потоков, и, по данным организаторов, участников ждут выступления 350 спикеров.
Эксперты обсудят:
- цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса;
- блокчейн и криптовалюты;
- технологии в ритейле;
- набор команды;
- образовательные технологии;
- новые подходы к управлению проектами и многие другие темы.
Узнать подробности программы и купить билет можно на сайте.
Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock
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