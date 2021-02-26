С 1 по 3 июня в технопарке «Сколково» состоится конференция Tech Week 2021, посвященная внедрению технологий в бизнес. В программе — выступления спикеров, нетворкинг, выставка технологий, менторские, карьерные консультации и другие форматы.

Конференция об инновациях в бизнесе Tech Week 2021 пройдет в «Сколково»