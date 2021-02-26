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Конференция об инновациях в бизнесе Tech Week 2021 пройдет в «Сколково»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 1 по 3 июня в технопарке «Сколково» состоится конференция Tech Week 2021, посвященная внедрению технологий в бизнес. В программе — выступления спикеров, нетворкинг, выставка технологий, менторские, карьерные консультации и другие форматы.

Конференция об инновациях в бизнесе Tech Week 2021 пройдет в «Сколково»

Конференция поделена на 17 тематических потоков, и, по данным организаторов, участников ждут выступления 350 спикеров.

Эксперты обсудят:

  • цифровую трансформацию малого и среднего бизнеса;
  • блокчейн и криптовалюты;
  • технологии в ритейле;
  • набор команды;
  • образовательные технологии;
  • новые подходы к управлению проектами и многие другие темы.

Узнать подробности программы и купить билет можно на сайте.

Фото на обложке: Anton Gvozdikov / Shutterstock

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