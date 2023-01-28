Акции Tesla растут второй день на фоне новостей о встрече Маска с командой Байдена

Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск встретился с двумя высокопоставленными чиновниками Белого дома, чтобы обсудить, как автопроизводитель и президент-демократ Джо Байден могли бы посотрудничать, чтобы продвинуть производство электромобилей и ускорить электрификацию транспортных сетей США.

Первым о переговорах сообщило агентство Reuters.

После встречи Маска в пятницу вечером со старшим советником президента Джо Байдена по инновациям в области чистой энергии Джоном Подестой и Митчем Ландриу, который курирует инвестиции в инфраструктуру, акции Tesla поднялись на несколько пунктов.

Ранее на неделе они скакнули в цене после выхода 25 января финансовой отчетности компании, в которой ряд показателей оказался выше прогнозов Wall Street.

К примеру, выручка составила $24,32 млрд (+37% г/г), хотя аналитики ждали $24,16 млрд, а прибыль на акцию (EPS) оказалась $1,19, хотя эксперты прочили в $1,13.

Также на 49% выросла операционная прибыль (до $3,9 млрд) и на 32% EBITDA (до $5,4 млрд).

За 26-27 января, таким образом, стоимость акций Tesla выросла примерно на 10%: на 5% после выхода отчетности и на 5% после новостей о встрече на высшем уровне.

Источник: Investing.com

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