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Tesla займется прямой продажей электроэнергии

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Tesla Илона Маска готовится выйти на рынок электроэнергии. Заявка на признание компании «розничным поставщиком электроэнергии» подана в комиссию по коммунальным предприятиям штата Техас. Продажей займется дочерняя фирма Tesla Energy Ventures.

Tesla займется прямой продажей электроэнергии

О подаче заявки Tesla в регулирующий орган Техаса пишет TechCrunch.

Если прошение о признании компании «розничным поставщиком электроэнергии» одобрят, то Tesla через свою дочернюю компанию Tesla Energy Ventures сможет продавать ее напрямую потребителям, покупая оптом у производителей. Издание уточняет, что в данный момент на рынке штата работают около 100 таких предприятий.

Сбывать электроэнергию Tesla рассчитывает в первую очередь своим клиентам – владельцам электромобилей, энергетических систем и других продуктов.

Ранее Илон Маск перенес большинство производственных площадей Tesla из Калифорнии в Техас.

Зимой 2021 года в США, в частности в Техасе, прошел шторм, в результате которого сбои в работе произошли большинство предприятий энергосистемы штата. Обесточенными оказались несколько миллионов домохозяйств и производств, уточняет TechCrunch.

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Фото: Shutterstock.com

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