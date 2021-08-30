Tesla займется прямой продажей электроэнергии

Tesla Илона Маска готовится выйти на рынок электроэнергии. Заявка на признание компании «розничным поставщиком электроэнергии» подана в комиссию по коммунальным предприятиям штата Техас. Продажей займется дочерняя фирма Tesla Energy Ventures.
О подаче заявки Tesla в регулирующий орган Техаса пишет TechCrunch.
Если прошение о признании компании «розничным поставщиком электроэнергии» одобрят, то Tesla через свою дочернюю компанию Tesla Energy Ventures сможет продавать ее напрямую потребителям, покупая оптом у производителей. Издание уточняет, что в данный момент на рынке штата работают около 100 таких предприятий.
Сбывать электроэнергию Tesla рассчитывает в первую очередь своим клиентам – владельцам электромобилей, энергетических систем и других продуктов.
Ранее Илон Маск перенес большинство производственных площадей Tesla из Калифорнии в Техас.
Зимой 2021 года в США, в частности в Техасе, прошел шторм, в результате которого сбои в работе произошли большинство предприятий энергосистемы штата. Обесточенными оказались несколько миллионов домохозяйств и производств, уточняет TechCrunch.
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