Netflix приостановил съемки сериала «Корона» из-за смерти Елизаветы II

Netflix приостановил съемки сериала «Корона» о жизни королевской семьи Великобритании из-за смерти Елизаветы II. Когда возобновятся съемки шестого сезона телешоу неизвестно.
О паузе в съемках сериала изданию Deadline рассказал шоураннер «Короны» Питер Морган. Netflix пошел на такой шаг в знак уважения умершему монарху.
Сериал «Корона» в данный момент находится на стадии съемок шестого сезона. Когда съемки возобновятся в Netflix не уточнили.
«Корона» рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании. Главным действующим лицом в нем является покойная королева Елизавета II. В 2016 году, когда съемки только начались, шоураннер сериала назвал его «любовным письмом к Елизавете II».
В первых двух сезонах Елизавету II сыграла Клэр Фой, В третьем и четвертом – Оливия Колман. В еще не вышедших пятом и шестом сезонах роль Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, прежде всего известная по роли профессора Долорес Амбридж в киносаге о «Гарри Поттере».
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Будучи монархом Соединенного Королевства, Елизавета II стала самым долго правящим действующим монархом и вторым по общему сроку правления после Людовика XIV.
Фото на обложке:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 9 альтернативных сервисов для монетизации контента блогеров и инфлюенсеров в условиях санкций
- 2 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 3 Шесть российских сериалов, которые заинтересовали Netflix
- 4 Облачный гейминг снова в тренде — заменит ли он игровые приставки и компьютеры?
- 5 Дышащие куклы, VR и нейросети-сценаристы — как технологии меняют индустрию кино
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022