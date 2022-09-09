Netflix приостановил съемки сериала «Корона» из-за смерти Елизаветы II

О паузе в съемках сериала изданию Deadline рассказал шоураннер «Короны» Питер Морган. Netflix пошел на такой шаг в знак уважения умершему монарху.

Сериал «Корона» в данный момент находится на стадии съемок шестого сезона. Когда съемки возобновятся в Netflix не уточнили.

«Корона» рассказывает о жизни королевской семьи Великобритании. Главным действующим лицом в нем является покойная королева Елизавета II. В 2016 году, когда съемки только начались, шоураннер сериала назвал его «любовным письмом к Елизавете II».

В первых двух сезонах Елизавету II сыграла Клэр Фой, В третьем и четвертом – Оливия Колман. В еще не вышедших пятом и шестом сезонах роль Елизаветы II сыграет Имельда Стонтон, прежде всего известная по роли профессора Долорес Амбридж в киносаге о «Гарри Поттере».

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Будучи монархом Соединенного Королевства, Елизавета II стала самым долго правящим действующим монархом и вторым по общему сроку правления после Людовика XIV.

Фото на обложке: katerinaperez