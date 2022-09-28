Минэкономразвития спрогнозировало к концу года снижение курса рубля к доллару

Минэкономразвития ожидает в декабре ослабление российской валюты к доллару до 66 рублей. К концу года курс рубля к доллару снизится примерно на 8% по сравнению с сентябрем.

В четвертом квартале средний курс доллара составит 64,4 рубля, а за весь 2022 год — 68,1 рубля, сообщили «Ведомости» со ссылкой на прогноз социально-экономического развития на 2023–2025 годах.

На 2023 год министерство прогнозирует снижение курса рубля по отношению к доллару до 68,3. Доллар будет дорожать постепенно: в декабре его курс повысится до 70,2 рублей. Еще через год американская валюта ослабнет до 70,9 рублей, в 2025 году — до 72,2 рублей.

Российская валюта резко упала в конце февраля на фоне спецоперации на Украине и введения западных санкций против России. Минимальная точка была зафиксирована 10 марта – тогда в моменте доллар достигал отметки в 126 рублей.

В начале сентября курс евро по отношению к доллару США опустился до минимума за последние 20 лет. Financial Times связала это с остановкой поставок газа по «Северному потоку». В «Газпроме» решение об остановке объяснили «техническими проблемами» в работе одного из агрегатов.

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