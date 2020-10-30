Tiffany и LVMH начали переговоры о снижении стоимости сделки по слиянию

Американская ювелирная компания Tiffany и французский концерн по производству предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) начали новый раунд переговоров о слиянии. Стороны обсуждают снижение стоимости сделки. Об этом сообщает CNBC.

Напомним, что в ноябре 2019 года стало известно о планах LVMH на покупку Tiffany за $16,2 млрд. Ожидалось, что приобретение укрепит позиции компании в ювелирном деле и увеличит присутствие брендов LVMH в США.

Однако в сентябре текущего года LVMH отказался от сделки, сославшись на угрозу введения в США тарифов на французские товары, а также на просьбу Tiffany продлить крайний срок сделки до конца года. В связи с этим Tiffany подала иск к LVMH, обвинив концерн в невыполнении обязательств в рамках сделки по их слиянию. LVMH направила встречный иск против Tiffany, отметив, что аргументы второй стороны сделки «ложные» и «необоснованные». Суд по иску американской компании назначен на 5 января.

Ранее предполагалось, что концерн заплатит $135 за каждую акцию американской компании. По данным CNBC, сейчас речь идет о цене $130-133 за бумагу.

Также отмечается, что накануне Европейская комиссия (ЕК) одобрила возможное слияние компаний, указав на их невысокую долю на различных сегментах рынка.

«Tiffany и LVMH производят и продают товары люкс на мировой арене, но их область деятельности пересекается, в основном, в сфере ювелирных украшений. Комиссия пришла к выводу, что планируемое слияние не приведет к проблемам, связанным с конкуренцией», — говорится в документе ЕК.

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