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«Тинькофф банк» не будет менять название — «Ведомости»

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Топ-менеджмент банка «Тинькофф» не обсуждает изменение названия, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

При этом еще в апреле в «Тинькофф» заявляли, что «давно переросли» первоначальный смысл именного бренда и анонсировали его смену в этом году.

«Тинькофф банк» не будет менять название — «Ведомости»

«Банку это на данный момент не нужно, как и проводить принципиальный ребрендинг. С юридической точки зрения таких обязательств и близко нет», — сообщил один из источников. Второй знает, что пока компания не видит такой необходимости.

В самом банке на запрос газеты не ответили.

В апреле 2022 года компания сообщила, что готовилась к ребрендингу уже давно, однако после резких высказываний основателя Олега Тинькова против спецоперации на Украине было объявлено о проведении ребрендинга до конца года и отказе от прежнего названия.

Спустя несколько дней после этого «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке 35% в TCS Group у семьи Тинькова.

В конце октября Олег Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства, позднее он также опубликовал пост, в котором заявил, что «начинает процесс отзыва бренда "Тинькофф" у банка».

Фото на обложке: Ilya Platonov / Shutterstock

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