«Тинькофф» в рамках партнерской интеграции впервые включил игровой продукт в свою систему

Beyond GG — сервис игрового развлекательного контента с монетизацией проведенного времени в игре. Продукт разработали русскоязычные основатели из России и США. Стартап стал первым портфельным игровым проектом для банка.

«Тинькофф», являясь одним из лидеров на рынке финансовых технологий, подключил к своему банкингу в рамках партнерского кабинета решение от Beyond GG, представляющее игровую площадку.

С помощью созданных внутриигровых инструментов командой Beyond GG для продукта «Тинькофф» был найден новый канал продаж с конверсией выше 30%, привлечено более 300 клиентов за несколько часов после старта первой рекламной кампании.

«Сейчас мы смотрим на дальнейший рост трафика в рамках партнерской программы, предоставленной стартапу. Когда определенные KPI по метрикам будут достигнуты, мы будем обсуждать дальнейшие варианты развития партнерский отношений», — отметили представители банка.

«Сегодня клиентами “Тинькофф” уже стали 13 млн человек по всей России. С помощью нашего решения мы планируем нарастить этот показатель еще на несколько сотен тысяч. Но самое главное, что это новая аудитория для банка, это та аудитория, до которой не достучаться через стандартные привычные каналы рекламы», — прокомментировал Дмитрий Мачулин, основатель Beyond GG.

Сейчас команда проекта проверяет все гипотезы по маркетингу, анализирует реакцию игровой аудитории на интеграцию банковских продуктов под совершенно новым углом. При успешных результатах Beyond GG будет проверять на зарубежной аудитории своего продукта интеграцию европейского банка. Подразумевается, что итог совместной рекламной кампании покажет другим банкам и сервисам правильный путь интеграции банковских продуктов в игровую среду для наращивания совершенно новой аудитории клиентов.

Сейчас стартап является участником бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Старт». Команда проходит программу в специальном Game-треке, который имеет сильнейшую экспертизу, предоставленную международной компанией Green Grey, арт-студией из Лос-Анджелеса 1518 Studios, венчурной компанией Startech.vc и магистратурой вуза.