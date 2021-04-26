«Тинькофф Инвестиции» начнут сами организовывать IPO и размещать облигации

«Тинькофф Инвестиции» займутся организацией IPO и размещением облигаций. Руководить новым направлением будет экс-сотрудник J. P. Morgan и бывший топ-менеджер Сбера Антон Мальков, сообщили в пресс-службе «Тинькофф».

Мальков занял должность руководителя управления по организации сделок на рынке капитала и будет заниматься развитием бизнеса в части ECM и DCM с фокусом на компании новой экономики, добавили в «Тинькофф».

«Антон, принимавший участие в организации публичного размещения акций крупнейших российских компаний, поможет нам предоставить клиентам еще больше опций по участию в IPO и расширить линейку инструментов долгового рынка», – подчеркнул директор «Тинькофф Инвестиций» Дмитрий Панченко.

Решение усилить направление изданию vc.ru объяснили тем, что в «Тинькофф» наблюдают спрос клиентов на IPO и новые бондовые размещения, а также начилие значительного количества крупных и известных компаний, которые нет на бирже.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!