«Тинькофф Мобайл» запустил сервис автоматической записи и расшифровки звонков в текст

«Тинькофф Мобайл» запустил для своих абонентов телеком-сервис автоматической записи и расшифровки телефонных звонков. Сервис позволяет сохранять все входящие и исходящие телефонные звонки в аудио- и текстовом форматах в приложении «Тинькофф Мобайл». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что это первый подобный сервис в России.

Услуга «Запись звонков» подключается в мобильном приложении «Тинькофф Мобайл» — после этого запись всех звонков происходит автоматически. В течение первых 2 дней подключения доступна пробная бесплатная версия сервиса. Далее его стоимость составит от 59 рублей в день или от 399 рублей в месяц, в зависимости от региона подключения.

В рамках севиса абонент может прослушать звонок в приложении или прочитать расшифровку в формате диалога в мессенджере. При этом в расшифровке можно выбрать нужный фрагмент и прослушать разговор с интересующего момента. Кроме того, абоненты смогут отправлять запись звонка или текст разговора через смс, электронную почту или в мессенджер, а также, копировать и сохранять отдельные фрагменты разговора.

Сервис создан на основе собственных речевых технологий компании Tinkoff VoiceKit.

Все записи звонков конфиденциальны и будут доступны только самому абоненту. Они будут храниться в течение 6 месяцев. По истечении этого срока данные уничтожаются без возможности восстановления.

На первом этапе сервис доступен для абонентов «Тинькофф Мобайл» из Москвы и Санкт-Петербурга. По заявлению компании, в ближайшее время он появится у абонентов в других регионах России.

Также абонентам оператора доступен бесплатный сервис записи звонков в «ручном» режиме. Запись звонков и голосовых сообщений происходит с использованием технического номера 333 и активируется абонентом самостоятельно во время разговора. Для этого нужно во время звонка:

нажать «Добавить звонок»,

позвонить на номер 333,

нажать «Объединить».

Прослушать запись можно, нажав на иконку возле звонка, в разделе «События» в мобильном приложении.

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