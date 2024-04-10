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«Тинькофф» интегрировал сервис своего мобильного оператора в приложение банкинга

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» интегрировал сервис своего мобильного оператора в приложение банкинга. В приложении «Тинькофф Банка» теперь доступны большинство функций управления сервисом по предоставлению сотовой связи.

«Тинькофф» интегрировал сервис своего мобильного оператора в приложение банкинга

«Тинькофф Банк» интегрировал функции приложения «Тинькофф Мобайл» в приложение банкинга. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

В приложении «Тинькофф Банка» можно в частности пополнять баланс «Тинькофф Мобайла», управлять номерами, подключать доверительный платеж, настраивать тариф.

«Для пользователей приложения на iOS функционал раздела зависит от версии приложения и будет расширяться с новыми релизами», – отметили в пресс-службе «Тинькофф Банка».    

Отдельное приложение «Тинькофф Мобайл» останется доступным в магазинах приложений.

Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock

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