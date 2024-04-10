«Тинькофф» интегрировал сервис своего мобильного оператора в приложение банкинга. В приложении «Тинькофф Банка» теперь доступны большинство функций управления сервисом по предоставлению сотовой связи.
«Тинькофф Банк» интегрировал функции приложения «Тинькофф Мобайл» в приложение банкинга. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.
В приложении «Тинькофф Банка» можно в частности пополнять баланс «Тинькофф Мобайла», управлять номерами, подключать доверительный платеж, настраивать тариф.
«Для пользователей приложения на iOS функционал раздела зависит от версии приложения и будет расширяться с новыми релизами», – отметили в пресс-службе «Тинькофф Банка».
Отдельное приложение «Тинькофф Мобайл» останется доступным в магазинах приложений.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
11 апреля 2024
11 апреля 2024
12 апреля 2024