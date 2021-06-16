«Тинькофф» подал судебный иск к «Мегафону» на 677 млн рублей

«Тинькофф банк» подал судебный иск к «Мегафону» на 677 млн рублей. Претензии, вероятно, связаны с завышенной стоимостью смс-рассылок, факт чего еще в 2018 году установила ФАС. К слову, она выступает в деле как третье лицо.

Исковое заявление поступило 15 июня, следует из данных картотеки дел суда. Претензии «Тинькофф банка» связаны с завышенной стоимостью смс-рассылок, сообщил РБК представитель банка.

В 2018 году Федеральная антимонопольная служба установила факт того, что участники «большой четверки» мобильных операторов, в числе которых «Мегафон», завышали стоимость смс-рассылок для банков без государственного участия.

С этими же претензиями «Тинькофф банк» ранее подавал иски к «МТС» и «Вымпелкому» (“Билайн”). Сумма исков составляла 1,1 млрд рублей и 436,8 млн рублей соответственно.

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