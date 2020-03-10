Банк «Точка» запустил функцию оформления патентов в один клик

Банк «Точка» запустил функцию оформления патентов через интернет-банк. Клиенты банка также смогут платить налоги по патентной системе налогообложения. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

В настройках «Онлайн-бухгалтерии» нужно выбрать «Заявление на патент» и заполнить заявление, которое сразу можно отправить в налоговую. Как только служба примет заявление, клиент получит уведомление на телефон.

Представитель банка уточнил, что обычно эта процедура занимает до пяти рабочих дней. После этого клиенту нужно будет обратиться в налоговую, чтобы получить платежку на оплату патента и сам патент. В рамках «Онлайн-бухгалтерии» услуга обойдется клиентам банка в 3,5 тысячи рублей в год.

«Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сообщила руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" Елена Насобина. — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это очень удобно, чтобы заранее просчитать расходы, выяснить потребительский спрос и перспективы развития бизнеса в выбранном регионе».

Патентная система налогообложения отличается более простой процедурой учета и отчетности, например, в рамках патента не нужно сдавать налоговую декларацию. Получить патент можно на срок от одного до двенадцати месяцев.

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