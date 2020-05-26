«Точка» обновила интернет-банк и свела создание любой операции к одному клику

Банк для предпринимателей «Точка» представил бета-версию интернет-банка «Точка X». Сейчас обновления тестируют на десктопе и мобильном приложении клиенты банка — предприниматели без сотрудников и зарплатного проекта, эквайринга и ВЭД. Об этом Rusbase рассказали в компании.

Постепенно «Точка X» станет основным сервисом для всех клиентов, а старые версии перестанут поддерживаться, заявили представители банка. Присоединиться к тестированию в настоящее время можно только по приглашению банка.

«Точка» исследовала потребности ИП без сотрудников и убрала из сервисов лишнее. Управление картами всех банков, переводы людям, рутинные платежи и другие функции теперь не нужно искать по разделам и вкладкам. Создать любую операцию или повторить какое-либо из своих частых действий можно одной кнопкой.

На главную страницу сервиса вывели задачи: приложение напомнит подписать платеж, сдать декларацию, уплатить налоги и взносы или прислать документы.

«Мы пересмотрели основные принципы проектирования клиентского опыта и ушли от огромного меню с вереницей кнопочек, функций и личных кабинетов, где обычно невозможно что-то найти. Все самое важное <…> вытащили на главный экран, подстроили под него всю архитектуру, адаптировали основные действия», — сообщила сооснователь «Точки» Мария Швецова.

Следующий релиз «Точки X» будет рассчитан на предпринимателей, зарабатывающих в валюте.

«Точка» планирует выпускать обновления для каждого портрета клиентов отдельно и постепенно переводить пользователей на новый продукт. Старые сервисы перестанут поддерживаться, когда будут закрыты потребности всех клиентов, уточнили в компании.