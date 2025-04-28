Стартап True Gamers Антона Василенко привлек $5 млн на масштабирование в Европе и регионах MENA

Средства будут направлены на масштабирование в Европе и регионах MENA (20 государств Ближнего Востока и Северной Африки, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар, Египет). Компания планирует расширить сеть франшиз и усовершенствовать технологический стек, получив к 2030 году 10% рынка игровых кафе в США, Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки. На сегодняшний день компания управляет 14 игровыми кафе и клубами в ОАЭ, а еще 10 находятся на стадии строительства в ОАЭ, Марокко, Саудовской Аравии, Иордании, Германии и Франции.

«По данным ESA, среднестатистическому геймеру сегодня — 36 лет. К 2025 году ожидается, что число активных геймеров достигнет 3,51 млрд — почти половина населения мира — и около 45% из них будут женщинами», — цитирует Mystartup!World Антон Василенко, основателя и генерального директора True Gamers.

В 2024 году компания подписала договор о мастер-франшизе с саудовским предпринимателем Навафом Альбишри о получении инвестиций в $45 млн для открытия в Саудовской Аравии более 150 киберспортивных арен в течение 5 лет. True Gamers предоставляет франчайзи полную онлайн- и офлайн-поддержку. Сделка была признана одной из самых крупных для российского венчурного рынка в 2024 году.

К 2029 году объем мирового игрового рынка достигнет $522,46 млрд, прогнозирует агентство Statista. Венчурные инвестиции в игровой сектор в 2025 году выросли на 35% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув $373 млн.

True Gamers основана в 2019 году Антоном Василенко, Владиславом Беляниным и Владиславом Гуровым. Компания называет себя «сетью киберспортивных клубов нового поколения» (например, в 2023 году сеть запустила в филиале в ОАЭ робособак-официантов). На сайте компании указано, что у нее более 150 клубов по сему миру, в том числе 100 арен в России и СНГ. В 2025 году компания планирует, что число ее клубов превысит 165, а в 2026 году — 220.

В 2023 году оборот True Gamers составлял более $20 млн при ежемесячной клиентской базе в 450 тыс. человек. Российское юрлицо компании ООО «Тру Геймерс» в 2024 году увеличило выручку на 21%, до 39,5 млн рублей и получило чистый убыток в 1 млн рублей. 51% в «Тру Геймерс» владеет Антон Василенко, 25% Владислав Гуров и 24% — Владислав Белянин.

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