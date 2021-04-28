После оглушительного краха: Турция создаст собственное криптохранилище

После закрытия крупных криптовалютных бирж Thodex и Vebitcoin и разорения инвесторов правительство Турции заявило о планах создать государственное хранилище криптовалюты, рассказали источники Bloomberg.
Кроме того, власти намерены урегулировать деятельность криптовалютных бирж: установить требования для объема капитала и квалификации руководства, сообщили в Bloomberg.
Ранее закрылась крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex. Ее основатель Фарука Фатих Озера скрылся, предположительно, с $2 млрд, а 390 тысяч инвесторов потеряли доступ к своим кошелькам.
Проблемы возникли также у Vebitcoin с ежедневным оборотом $60 млн – ее сотрудников арестовали по подозрению в мошенничестве, а сама биржа закрылась.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото на обложке: ivantsov / Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Льгот всё меньше: правительство пересмотрит программу кредитования бизнеса
- 2 Политика конфиденциальности: какие проблемы могут возникнуть при ее нарушении и как их избежать
- 3 QR и гранты: какими программами я рекомендую пользоваться предпринимателям в 2021 году
- 4 Почему выросли цены на российском рынке недвижимости
- 5 «Кто выплывет, тот и молодец»: что происходит в сфере социального предпринимательства в России