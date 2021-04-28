После оглушительного краха: Турция создаст собственное криптохранилище

После закрытия крупных криптовалютных бирж Thodex и Vebitcoin и разорения инвесторов правительство Турции заявило о планах создать государственное хранилище криптовалюты, рассказали источники Bloomberg.

Кроме того, власти намерены урегулировать деятельность криптовалютных бирж: установить требования для объема капитала и квалификации руководства, сообщили в Bloomberg.

Ранее закрылась крупнейшая турецкая криптобиржа Thodex. Ее основатель Фарука Фатих Озера скрылся, предположительно, с $2 млрд, а 390 тысяч инвесторов потеряли доступ к своим кошелькам.

Проблемы возникли также у Vebitcoin с ежедневным оборотом $60 млн – ее сотрудников арестовали по подозрению в мошенничестве, а сама биржа закрылась.

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