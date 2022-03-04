Резкий обвал рубля поднял стоимость отдыха в Турции на 80%

Резкий скачок курса валют поднял стоимость отдыха в Турции на 80%, в Египте – на 65%. Средний чек пакетного тура в Турцию увеличился до 127 тысяч рублей, в Египет – до 134 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Если неделей до начала «военной операции» России на Украине и резкого обвала рубля пакетный тур на двоих в Турцию стоил 73 тысячи рублей, то 3 марта он составил уже 127 тысяч рублей, показав рост на 80%.
В аналогичных обстоятельствах и временных рамках подорожал отдых в Египте. В феврале средний чек составлял 80 тысяч рублей, 3 марта отдыха на двоих в Египте обойдется уже в 134 тысячи рублей, или на 65% дороже.
В Ассоциации туроператоров России рассчитывали стоимость путевки исходя из срока поездки на 10 дней по тарифу «все включено» с проживанием в отеле 3*.
Туроператоры платят отелям в Турции в евро, в Египте – в долларах США.
Фото на обложке: Nomad1988 /
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