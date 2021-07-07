Неизвестный в Тюмени захватил заложников в отделении Сбербанка

Неизвестный в Тюмени удерживает несколько человек в офисе Сбербанка. Мужчина заявил, что в его сумке опасный предмет, и потребовал деньги, сумма не уточняется.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«По предварительным данным, захвачено отделение <...> на первом этаже пятиэтажки <...>. В заложниках три сотрудника», — сказал собеседник агентства.
В полиции сообщили, что заложников двое. Из дома уже эвакуировали около 50 человек.
По информации Telegram-канала Life Shot, руководство Сбербанка приняло решение передать деньги захватчику. Сотрудники банка зашли в офис и выдали злоумушленнику 15 млн рублей наличными. Мужчина пересчитал деньги и выдвинул новое условие — он потребовал, чтобы все силовики отошли от здания, и он беспрепятственно вышел.
Фото: Life Shot
Обновлено в 10:02: банк сообщил, что злоумышленник содержан, пострадавших нет.
«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника», — сообщил представитель Сбербанка.
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