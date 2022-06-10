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Убытки мировых компаний от антироссийских санкций оценили в $59 млрд

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

The Wall Street Journal изучила публичные данные и подсчитала, во сколько международным компаниями обошлись санкции в отношении России из-за военной операции на Украине.

Убытки мировых компаний от антироссийских санкций оценили в $59 млрд

Международные компании, которые приостановили свою работу в России, ушли с российского рынка или исполняют санкции, введенные в отношении страны, потеряли в общей сумме около $59 млрд. The Wall Street Journal пришла к такому выводу, изучив публичные данные и документы компаний.

Газета в качестве примера привела несколько крупных корпораций, которые понесли убытки после введения санкций в частности после списания своих долей и бизнесов в России. Так, Exxon Mobile потеряла около $3,4 млрд, AerCap Holdings – $2,7 млрд, McDonald’s – $1,3 млрд.

Газета дает прогноз на увеличение общей суммы убытков международных корпораций. Они продолжат списывать свои российские активы в ближайшие месяцы в связи с санкциями, а также на их фоне будут испытывать финансовые трудности, уточняет The WSJ.

Фото на обложке: Amani A / Shutterstock

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