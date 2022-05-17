Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Сбермаркет» начал тестировать продажу «некрасивых» фруктов и овощей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Сбермаркет» запустил проект «Уценка», в рамках которого доставляет фрукты и овощи от фермеров и хозяйств, «которые обычные магазины не купят или не продадут из-за их неидеального вида». На это обратил внимание Shopper’s.

«Сбермаркет» начал тестировать продажу «некрасивых» фруктов и овощей

Проект тестируется на небольшой группе пользователей и пока не масштабирован, сообщили изданию в «Сбермаркете». Фрукты и овощи сервис получает от «партнера, который работает напрямую с фермерами». 

Компания утверждает, что цены на такие продукты более низкие. Чаще всего поставщики утилизируют «некрасивые» фрукты и овощи, хотя по качеству и вкусу они не отличаются от тех, что представлены на полках магазинов, объясняет сервис.

Использование неидеальных по своему виду фруктов и овощей вместо их списания и утилизации — популярное направление в борьбе с нехваткой продуктов и ростом пищевых отходов.

Крупные зарубежные сети запускают кампании, которые направлены на борьбу с предвзятым отношением к овощам и фруктам нестандартного вида. Например, такую кампанию в 2014 году запустил один из крупнейших французских ритейлеров Intermarché.

Направление популярно и среди foodtech-стартапов. В 2015 году появился американский сервис подписки на доставку «некрасивых» овощей и фруктов Imperfect Foods — он стал одним из крупнейших подобных сервисов в США, база его подписчиков наситывает 400 тыс. человек.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Soft skills 2022: три качества, которые понравятся работодателю будущего
  2. 2 В Нидерландах определили идеальную форму для шоколада
  3. 3 Как перейти в IT-компанию: отвечают рекрутеры и HR
  4. 4 Робот в кухне и строгий клиент: самые важные тренды FoodTech 2022
  5. 5 Как пара бывших топ-менеджеров развивает собственную сеть кулинарных коворкингов. Кейс стартапа «Твое место»
МИК
Интерактивная карта мер поддержки бизнеса
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

18 мая 2022

The Sandbox Hackhathon

19 мая 2022

«Поддержка будет»

19 мая 2022

AgTechInventum

Все ВОЗМОЖНОСТИ