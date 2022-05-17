«Сбермаркет» начал тестировать продажу «некрасивых» фруктов и овощей

«Сбермаркет» запустил проект «Уценка», в рамках которого доставляет фрукты и овощи от фермеров и хозяйств, «которые обычные магазины не купят или не продадут из-за их неидеального вида». На это обратил внимание Shopper’s.

Проект тестируется на небольшой группе пользователей и пока не масштабирован, сообщили изданию в «Сбермаркете». Фрукты и овощи сервис получает от «партнера, который работает напрямую с фермерами».

Компания утверждает, что цены на такие продукты более низкие. Чаще всего поставщики утилизируют «некрасивые» фрукты и овощи, хотя по качеству и вкусу они не отличаются от тех, что представлены на полках магазинов, объясняет сервис.

Использование неидеальных по своему виду фруктов и овощей вместо их списания и утилизации — популярное направление в борьбе с нехваткой продуктов и ростом пищевых отходов.

Крупные зарубежные сети запускают кампании, которые направлены на борьбу с предвзятым отношением к овощам и фруктам нестандартного вида. Например, такую кампанию в 2014 году запустил один из крупнейших французских ритейлеров Intermarché.

Направление популярно и среди foodtech-стартапов. В 2015 году появился американский сервис подписки на доставку «некрасивых» овощей и фруктов Imperfect Foods — он стал одним из крупнейших подобных сервисов в США, база его подписчиков наситывает 400 тыс. человек.

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