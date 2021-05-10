В России разработают умный браслет для диабетиков

Российские ученые занимаются разработкой умного браслета с неинвазивным сенсором, позволяющим часто и с высокой точностью измерять уровень глюкозы в крови.

Сенсор сможет измерять концентрацию глюкозы и не менее 12 раз в час. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на специалистов центра компетенций НТИ «Сенсорика». Показатели будут направляться на смартфон, который через облачный телемедицинский сервис сможет передавать статистические данные докторам. Медики смогут проанализировать данные в специальном приложении.

В 2021 году специалисты планируют изготовить и протестировать опытный образец на базе Сеченовского университета. Коммерциализация будет осуществляться индустриальным партнером проекта ООО «Эсдиар».

Сахарный диабет — заболевание, которое характеризуется повышением уровня сахара в крови. Есть два основных типа диабета. При первом человеку необходимы постоянные инъекции инсулина. При втором зачастую требуются медикаменты и строгая диета.

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