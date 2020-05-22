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«Утконос» начал доставлять продукты в багажник автомобиля на заправках

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Онлайн-магазин продуктов питания «Утконос» начал доставлять продукты в багажник автомобиля покупателя — сейчас доставку можно заказать на некоторые АЗС Москвы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

«Утконос» начал доставлять продукты в багажник автомобиля на заправках

«"Утконос" запустил новый сервис — доставку заказов прямо в багажник автомобиля покупателя. Партнером по запуску проекта стала компания Shell, на некоторых АЗС которой можно будет получить заказанные продукты», — сообщили в компании.

Ритейлер ожидает, что услуга будет востребована среди автомобилистов, которые хотят сэкономить время по пути домой или на дачу.

В настоящее время сервисом доставки в багажник можно воспользоваться на четырех АЗС в юго-восточной части Москвы, однако онлайн-магазин планирует расширять географию и формат точек выдачи.

Ожидается, что в дальнейшем покупатели смогут получать свои заказы на площадках рядом с торговыми центрами, транспортными развязками и в других оживленных местах.

На первом этапе получить доставку в багажник можно будет на следующий день после оформления заказа в интервале с 17 до 23 часов, оплатить покупку можно только онлайн. Минимальная сумма заказа — 1 тысяча рублей, доставка будет бесплатной.

В компании отметили, что сроки стандартной доставки продуктов в квартиры и дома покупателей в результате запуска новой услуги не изменятся.

Фото: Unsplash

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