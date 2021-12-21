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Meta подала иск в суд из-за массовых фишинговых атак на пользователей соцсетей и WhatsApp

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Юристы Meta Platforms (бывший Facebook) подали иск в федеральный суд Калифорнии в США с требованием остановить фишинговые атаки с использованием 39 тысяч поддельных страниц для входа в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp.

Meta подала иск в суд из-за массовых фишинговых атак на пользователей соцсетей и WhatsApp

Пользователей обманом заставляли массово делиться учетными данными с помощью службы «ретрансляции», следует из сообщения Meta. С марта 2021 года число атак резко увеличилось.

«Мы подали в федеральный суд иск о пресечении фишинговых атак, направленных на то, чтобы обманом заставить людей делиться своими учетными данными на поддельных страницах входа в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp», — сообщила директор по защите прав платформы и судебным разбирательствам Meta Джессика Ромеро.

Новые технологии позволяют злоумышленникам получать данные пользователей, скрывая реальное местонахождение, а также своих провайдеров онлайн-хостинга и других заинтересованных лиц. Людей заманивали на страницы, которые на самом деле принадлежат банкам и торговым компаниям, говорится в сообщении Meta.

Ромеро считает, что фишинг угрожает безопасности миллионов людей и ее компания делает все, чтобы раскрыть личности злоумышленников, стоящих за такими атаками.

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Фото на обложке: Unsplash

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