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Bloomberg: в очках смешанной реальности от Apple можно будет играть в требовательные VR-игры

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Компания Apple может выпустить свои очки смешанной реальности уже в ближайшее время. При этом они будут поддерживать технологии как дополненной, так и виртуальной реальности.

Bloomberg: в очках смешанной реальности от Apple можно будет играть в требовательные VR-игры

Релиз очков смешанной реальности от Apple может произойти уже в 2022 году, кроме того, они будут достаточно мощными, чтобы запускать требовательные VR-игры, сообщает Appleinsider.com со ссылкой на редакционное письмо Bloomberg.

Смешанная реальность в данном случае означает, что очки Apple будут способны работать как с дополненной (AR), так и с виртуальной (VR) реальностями.

Конкретной информации о AR-VR очках от Apple нет, но источники сообщают, что они будут оснащены экранами с разрешением 8K для каждого глаза, что намекает на высокую производительность устройства.

Однако цена у очков, по сведениям источников, также высока и, вероятно, может достигать до $3 тыс., так что они будут продаваться в премиальном сегменте.

За эти деньги пользователь, по данным Bloomberg, должен получить устройство с продвинутыми чипами, дисплеями, сенсорами и функционалом на основе аватаров.

Как стало недавно известно, в четвертом квартале этого финансового года выручка Apple выросла до рекордных значений. Как раз под конец квартала Apple также представила на осенней презентации свои новые устройства (очков смешанной реальности среди них пока не оказалось).

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Фото: Clever Stock/Shutterstock

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