В работе Telegram произошел сбой

В работе мессенджера Telegram произошел масштабный сбой. Согласно данным Downdetector, 85% неполадок связано с невозможностью подключиться к сервису.

Еще 14% пользователей сообщают, что не могут отправить сообщения.

Проблемы наблюдаются как в России, так и за рубежом: в Украине, Германии, Австрии, Италии, Румынии.

Отчеты о сбое в сервисе начали поступать в 17:08 (мск). Пик сообщений пришелся на 17:38 (мск). На момент написания новости жалобы продолжают поступать.

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