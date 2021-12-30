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В России курс доллара 30 декабря превысил 75 рублей, а евро — 85 рублей впервые с ноября

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

В ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 75 рублей, а евро — 85 рублей впервые с ноября 2021 года. Значения приводятся по состоянию на 15:25 мск. К 16:16 мск валюты уже торговались на уровне 74,86 и 84,88 рублей соответственно.

В России курс доллара 30 декабря превысил 75 рублей, а евро — 85 рублей впервые с ноября

В декабре давление на рубль оказывали снижение цен на нефть и укрепление доллара, затем рубль поддержал рост цен на нефть и информация об отсутствии веерных локдаунов в мире из-за штамма «омикрон», пишет «Коммерсантъ».

Накануне в Центробанке предупредили о риске перегрева российской экономики. По словам главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилла Тремасова, фиксируется исторически низкий уровень безработицы при максимуме вакансий.

В декабре ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 8,5%, чтобы сдержать инфляцию. По итогам года рост цен зафиксирован на уровне почти 8,4%.

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Фото на обложке: Unsplash

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