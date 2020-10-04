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В работе Telegram произошел сбой
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Светлана Зыкова
В работе мессенджера Telegram 4 октября после 00:15 по Москве произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов и сайтов.
В работе Telegram произошел сбойНикита Стаценко
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