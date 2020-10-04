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В работе Telegram произошел сбой

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор

Светлана Зыкова

В работе мессенджера Telegram 4 октября после 00:15 по Москве произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов и сайтов.

В работе Telegram произошел сбой

По данным портала, около 91% пользователей, сообщивших о сбоях в работе Telegram, испытывают проблемы с подключением, 8% пожаловались на сбои в отправке сообщений.

Чаще всего жалобы на работу Telegram на Downdetector поступали из России и Белоруссии.

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