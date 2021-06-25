В России спрогнозировали появление новых очагов заражения COVID-19

Профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин спрогнозировал, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19. Возникновение новых вариантов возможно там, где сейчас выявляют наибольшее число случаев заболевания.

Появление новых штаммов коронавируса наиболее вероятно там, где фиксируется большое количество новых случаев заболевания. Соответствующее заявление РИА Новости сделал профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

«Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много», — отметил профессор.

Он также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации: доподлинно выяснить, где появилась успешная мутация пока не удалось.

«Прямо сейчас я не ждал бы возникновения новых вариантов в России, клинически важных, потому что основное, что сейчас происходит - это приход и распространение варианта „дельта“», — сказал Георгий Бастрыкин.

Он добавил, что вариант «дельта» заменяет разнообразие вариантов, которые были в России до сих пор. По его словам, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет.

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Фото: Ekaterina Byuksel/Shutterstock