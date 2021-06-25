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В России спрогнозировали появление новых очагов заражения COVID-19

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин спрогнозировал, где могут появиться очаги новых штаммов COVID-19. Возникновение новых вариантов возможно там, где сейчас выявляют наибольшее число случаев заболевания.

В России спрогнозировали появление новых очагов заражения COVID-19

Появление новых штаммов коронавируса наиболее вероятно там, где фиксируется большое количество новых случаев заболевания. Соответствующее заявление РИА Новости сделал профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.

«Я совершенно не жду возникновения новозеландского и австралийского варианта, потому что в Новой Зеландии и Австралии эпидемии ковида практически нет, там нет новых случаев. Но мне кажется, что возникновение каких-то специфических российских вариантов вполне вероятно, потому что в России случаев очень много», — отметил профессор.

Он также призвал не путать страну обнаружения вариантов вируса, Великобританию или Индию, со страной возникновения мутации: доподлинно выяснить, где появилась успешная мутация пока не удалось.

«Прямо сейчас я не ждал бы возникновения новых вариантов в России, клинически важных, потому что основное, что сейчас происходит - это приход и распространение варианта „дельта“», — сказал Георгий Бастрыкин.

Он добавил, что вариант «дельта» заменяет разнообразие вариантов, которые были в России до сих пор. По его словам, в начале 2021 года в России были свои варианты коронавируса, но сейчас это разнообразие практически свелось на нет.

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Фото: Ekaterina Byuksel/Shutterstock

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