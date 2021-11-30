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Visa подключила ассистента от «Сбера» к сервису для бесконтактного оформления заказа в кафе

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Visa совместно с Bartello запустили сервис для бесконтактного заказа и оплаты в ресторанах с помощью «Салюта» от «Сбера». Он позволяет оформить заказ и оплатить его без помощи официанта.

Visa подключила ассистента от «Сбера» к сервису для бесконтактного оформления заказа в кафе

О запуске компаниями Visa и Bartello сервиса для бесконтактного оформления и оплаты заказа в ресторанах RB рассказали в пресс-службе Visa в России.

Для оформления заказа и его оплаты клиенту заведения понадобится смартфон с установленным приложением «СберБанк Онлайн» или «Салют» – виртуальным ассистентом банка. В сервисе доступно голосовое управление фразой «Салют, запусти Bartello». Это позволит оформить и оплатить заказ без помощи официанта.

«Используя возможности виртуальных ассистентов, посетители заведений смогут еще более удобно и быстро оформлять и оплачивать заказы, отблагодарить персонал за обслуживание безопасно и с максимальной экономией времени в еще большем количестве заведений», – отметил руководитель департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

У держателей карт Visa от «Сбера» средства будут списаны автоматически в приложении «СберБанк Онлайн». Карту Visa другого банка следует добавить в качестве способа оплаты в приложение.

Сервис Bartello, позволяющий бесконтактно заказывать и оплачивать заказы в кафе, основали в 2018 году бывшие руководители «Афиши» Данила Николаев, Егор Захаров и Андрей Московский. Компания дважды привлекала инвестиции: 2,5 млн рублей в феврале 2019 года и $6 млн в ноябре того же года от Qiwi, по данным Crunchbase.

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Фото на обложке: Everyonephoto Studio / Shutterstock

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