Visa и Mastercard отказались от партнерства с Binance на фоне проблем с регуляторами

Платежные гиганты Visa и Mastercard на протяжении нескольких лет сотрудничали с криптобиржей Binance, выпуская банковские карты, привязанные к балансу криптокошелька. На фоне проблем с регуляторами по всему миру компании решили прекратить совместную работу.
Как сообщает издание Bloomberg, Visa и Mastercard расторгули свое партнерство с Binance. Ранее компании совместно с криптобиржей выпускали криптокарты, которые можно было пополнять при помощи USDT, чтобы затем снимать деньги в местных валютах по всему миру.
Известно, что Visa перестала выпускать новые криптокарты еще в июле, а Mastercard продолжит выполнять свои обязательства до конца сентября. К слову, решения от Mastercard были доступны лишь в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне. При этом, уже выпущенные криптокарты пока продолжают работать.
Представители Visa и Mastercard и отказываются комментировать прекращение сотрудничества с Binance. Тем не менее эксперты считают, что причина разрыва отношений с криптобиржей довольно однозначна — проблемы с регуляторами. В течение лета Binance пришлось уйти с рынков Великобритании, Германии, Кипра, Нидерландов и нескольких других стран. Проблемы биржи начались после иска Комиссии по ценным бумагам США.
Фото на обложке: CardMapr.nl /
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