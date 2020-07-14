Пользователи «ВКонтакте» смогут оплачивать товары с помощью банковской карты

Пользователи «ВКонтакте» теперь могут оплачивать товары с помощью банковской карты. Функция доступна в сообществах, где подключен «Магазин 2.0». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе соцсети.

Клиенту достаточно оформить заказ товара, нажать «Оплатить» и ввести данные банковской карты. Продавец получит деньги на расчетный счет. Если платеж принимает физлицо, то покупатель сможет сделать перевод с баланса VK Pay.

Ранее экосистема VK Pay позволяла проводить платежи только с баланса кошелька.

Продавец также может указать минимальную стоимость заказа и скидку, которую клиент получит при онлайн-оплате. Помимо этого, покупатель по-прежнему может выбрать вариант «Без оплаты» (если нужно сначала обсудить детали заказа). В этом случае завершить платеж можно будет позже, из карточки заказа.

В феврале «ВКонтакте» представила новую платформу для e-commerce. Первый этап изменений — запуск «Магазина 2.0». Все инструменты, которые нужны для организации продаж в VK, собраны вместе. Появились и новые возможности: свойства товаров, удобное отслеживание статуса заказа, быстрый доступ к поддержке.

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