«ВКонтакте» позволит авторам заработать с помощью VK Donut

«ВКонтакте» запускает VK Donut — платформу для монетизации контента в сообществах. Подписчики смогут оформить регулярную финансовую поддержку проекта. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе «ВКонтакте».

В ответ на финансовую помощь авторы проектов смогут предоставить инвесторам эксклюзивные материалы, закрытые акции или ранний доступ к новым работам.

Участником VK Donut может стать любое сообщество. Автор сам устанавливает минимальную сумму подписки в месяц — от 50 до 2 тысяч рублей. Также существует возможность выбрать, куда будут отправлены деньги — на банковскую карту или баланс VK Pay. Средства зачисляются в течение суток после того, как подписчик совершил платёж.

Комиссия платформы на старте составит 5%. По заявлению «ВКонтакте», она минимальная на рынке.

Подписка оформляется непосредственно в соцсети. Потребуется ввести сумму, после чего она будет ежемесячно сниматься с банковской карты или счёта VK Pay. Предполагается, что пользователь с платной подпиской будет получать эксклюзивные материалы в личных сообщениях от сообщества VK Donut.

«Чтобы автор развивал свой проект, ему нужна поддержка. Раньше она была в основном моральная: пользователи выражали симпатию отметками «Нравится», репостами и комментариями. Теперь же они могут поддержать создателя контента ещё и материально», — отметил руководитель проекта VK Donut Дмитрий Кострюков.

Возможность включить функцию в любом сообществе появится в ближайшие дни.

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